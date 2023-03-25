Benzin fiyatına indirim geliyor! İşte beklenen rakam...

MOTORİN İÇİN İNDRİM OLACAK MI?

Mazot fiyatı için şuan için indirim haberi söz konusu değil.

Petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için yeni indirimler gündeme gelecek.