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Benzin fiyatına indirim geliyor! İşte beklenen rakam...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Benzin fiyatına indirim geliyor! İşte beklenen rakam...

Brent petrolün 75 dolar düzeyine kadar çekilmesiyle benzin ve mazot fiyatı için indirim beklentisi oluşturmuştu. Yaşanan gelişme sonrası benzin fiyatı için salı gününden itibaren geçerli olmak üzere bir indirim bekleniyor. İşte beklenen rakam...

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.

Brent petrolün 75 dolar düzeyine kadar çekilmesiyle benzin ve mazot fiyatı için indirim beklentisi oluşturmuştu.

BENZİN FİYATINA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bu kapsamda yaşanan gelişmeler doğruldusunda benzin fiyatı için salı gününden itibaren (28 MART 2023) geçerli olmak üzere 0,81 TL'lik bir indirim bekleniyor.

MOTORİN İÇİN İNDRİM OLACAK MI?

Mazot fiyatı için şuan için indirim haberi söz konusu değil.

Petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için yeni indirimler gündeme gelecek.

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,60 TL
Ankara 20,94 TL
İzmir 20,93 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,51 TL
Ankara 20,85 TL
İzmir 20,92 TL

NOT: Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık göstermektedir.

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