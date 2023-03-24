Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan’da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

Ramazan ayının gelişiyle birlikte temel gıda ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmek isteyen vatandaşlar özellikle sahur saatleri için marketlerin saatlerinde bir değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Marketlerin çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir. Peki Ramazan'da marketler kaça kadar açık? Zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar...