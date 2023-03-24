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Haberler Galeri Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan'da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan'da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

Ramazan ayı boyunca market ürün fiyatları kadar çalışma saatleri de araştırılan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişikliğe gidip ditmediğini araştırıyor. Günlük ihtiyaçlamrını karşılamak isteyenler detayları araştırıyor. İşte Tarım Kredi, A101, Migros, BİM çalışma saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 20:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 20:54
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Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan’da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

Ramazan ayının gelişiyle birlikte temel gıda ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmek isteyen vatandaşlar özellikle sahur saatleri için marketlerin saatlerinde bir değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Marketlerin çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir. Peki Ramazan'da marketler kaça kadar açık? Zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan’da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

RAMAZAN'DA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir.

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Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan’da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

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Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan’da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

Ramazan ayı için çalışma saatlerinde değişiklik olacağı belirtilmedi.

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Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan’da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...

SAHURDA FIRINLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 29 gün boyunca oruç tutacak kişiler iftar ve sahur sofralarında fırınlardan pide alacak.