HaberlerGaleriMarketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan'da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...
Marketler saat kaça kadar açık? 2023 Ramazan'da zincir marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Tarım Kredi, A101, Migros, BİM...
Ramazan ayı boyunca market ürün fiyatları kadar çalışma saatleri de araştırılan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişikliğe gidip ditmediğini araştırıyor. Günlük ihtiyaçlamrını karşılamak isteyenler detayları araştırıyor. İşte Tarım Kredi, A101, Migros, BİM çalışma saatleri...