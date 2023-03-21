Fren yerine gaza bastı markete daldı! Yer: İstanbul Pendik

Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki bir markete girdi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobilde ve markette hasar meydana geldi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

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