Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan’a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

ET FİYATLARI SABİTLENDİ!

Et ve Süt Kurumu (ESK) son iki ayda yüzde 50'den fazla artan et fiyatları için harekete geçti. Fiyatlarda spekülasyona engel olmak için ESK ile Tarım Kredi Market zincirleri arasında bir protokol imzalandı.