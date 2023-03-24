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Haberler Galeri Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan'a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan'a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

Tarım Kredi Market'te Ramazan ayına özel büyük kampanya başladı. İndirimli ve kaliteli ürünleriyle müşterisini memnun eden Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-29 Mart kataloğunu alışverişseverlerle paylaştı. Ramazan ayına özel birçok ürün , indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Öte yandan Ramazan boyunca fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışı da başladı. İşte, 20-29 Mart Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 14:26
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Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan’a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te Ramazan indirimleri başladı. 20-29 Mart Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu yayımlandı.. Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğunda, ayçiçek yağı, toz şeker, un, pirinç, çay, pastırma, tuvalet kağıdı daha birçok ürünün fiyatları indirime girdi. Ramazan boyunca et fiyatlarının da sabitlendiği öğrenildi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market Mart ayı güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan’a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

ET FİYATLARI SABİTLENDİ!

Et ve Süt Kurumu (ESK) son iki ayda yüzde 50'den fazla artan et fiyatları için harekete geçti. Fiyatlarda spekülasyona engel olmak için ESK ile Tarım Kredi Market zincirleri arasında bir protokol imzalandı.

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Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan’a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı. Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu.

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Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan’a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

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Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan’a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...

20-29 Mart Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...