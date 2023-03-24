HaberlerGaleriTarım Kredi Kooperatif Market Ramazan'a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...
Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan'a özel FİYAT LİSTESİ! 20-29 Mart güncel katalog! Et fiyatları sabitlendi! Kıyma, dana kuşbaşı...
Tarım Kredi Market'te Ramazan ayına özel büyük kampanya başladı. İndirimli ve kaliteli ürünleriyle müşterisini memnun eden Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-29 Mart kataloğunu alışverişseverlerle paylaştı. Ramazan ayına özel birçok ürün , indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Öte yandan Ramazan boyunca fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışı da başladı. İşte, 20-29 Mart Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:06Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 14:26