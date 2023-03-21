THY 2022’yi büyük bir rekorla kapattı

Her geçen yıl daha da artırdıkları bakım kapasiteleri sayesinde yerli ve yabancı müşterilere kusursuz bir bakım-onarım hizmeti sunduklarını kaydeden Bolat, "2022 yılını hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi 1,42 milyar ABD doları gelir ve 119 milyon ABD doları operasyonel kar ile kapatarak şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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