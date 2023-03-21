THY 2022'yi büyük bir rekorla kapattı
Dünya çapında uçak bakım-onarım (MRO) sektöründe en önemli aktörlerden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, geçtiğimiz yıla ait finansal raporlarını açıkladı. 2021 yılına oranla 2022'de yüzde 37'lik bir büyüme sağlayan THY, 2022 yılında 1,42 milyar dolarlık gelir elde etti. Pazar payını yüzde 1,9'a çıkaran şirket, tarihinin en yüksek büyüme oranına ve gelirine ulaştı.
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 37 büyüyerek 1,42 milyar dolar gelir elde etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan duyuruya göre, THY Teknik AŞ'nin 2022 yılına ilişkin finansal raporları açıklandı.
Bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 büyüyerek 1,42 milyar dolar gelir elde eden şirket, pazar payını yüzde 1,9'a çıkardı. Böylece şirket tarihinin en yüksek büyüme oranı ve gelirine ulaşıldı.
Havacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda her yıl kabiliyetlerine yenilerini ekleyen THY Teknik AŞ, 2022'de birçok yeni başarıya imza attı. Yıl içinde "Boeing 787 Dreamliner" ve "Airbus A350" uçak tipleri özelinde ilk üs bakım operasyonlarını tamamlayan şirket, "Boeing 777-300 ER" iniş takımları üzerindeki ilk bakım işlemini de aynı yıl içinde yaptı. 2022 yılında 1193 adet uçak parça numarasını kabiliyetine dahil eden şirket, yetkinliklerini ve müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletti.
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok hava yolu kuruluşuna komponent ve uçak bakım hizmeti sunan THY Teknik AŞ, 2022'de 649 uçağa üs bakım hizmeti sağladı, 221 iniş takımına ve 119 bin 950 komponente bakım-onarım hizmeti verdi.
"2022'Yİ HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BİR YIL OLARAK GERİDE BIRAKTIK"
Açıklamada görüşlerini yer verilen THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, havacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre kabiliyetlerini geliştirdiklerini belirtti.
Her geçen yıl daha da artırdıkları bakım kapasiteleri sayesinde yerli ve yabancı müşterilere kusursuz bir bakım-onarım hizmeti sunduklarını kaydeden Bolat, "2022 yılını hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi 1,42 milyar ABD doları gelir ve 119 milyon ABD doları operasyonel kar ile kapatarak şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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