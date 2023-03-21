Son dakika: Dünyada 5 tane 2'si Türkiye'de! Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, 9 ayda 4 bin 755 uçuşla 691 bin 961 yolcu kullandı.
Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.
Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.
DÜNYANIN 5'İNCİSİ
Türkiye'nin 58'inci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edilen havalimanı olma özelliğini taşıyor. Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs 2022'de hizmete açıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 aylık dönemde 4 bin 755 uçuşla, 691 bin 961 yolcu kullandı. Yaz sezonunun başlaması, çay sezonun yaklaşması ve Ramazan Bayramı ile bu sayının artması bekleniyor.
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