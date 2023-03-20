"10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı. Peki, 10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?