10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?
"10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemelerinin başladığını duyurdu. Peki, 10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?
"10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı. Peki, 10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kira ve taşınma yardımları dışında depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı ödemesi yapılacağını duyurmuştu. 10 bin TL deprem yardımı için AFAD harekete geçti.
Yapılan açıklamada 'Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.' ifadeleri yer aldı.
HANE BAŞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri' 15 Şubat'ta başladı. Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanlara ödemelerin yapıldığını, hesabı bulunmayanlara da T.C kimlik numaralarıyla yapıldığını söyledi.
10 BİN TL DEPREM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
10 bin TL yardım sorgulama TC kimlik no veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Ödemeler yapıldığında vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor. Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmazken, Hane Başı Destek Ödemeleri için vatandaşların e-Devlet hesaplarına mutlaka bu süreçte iban numaralarını eklemeleri önem arz ediyor.
10 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIYOR?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.
DEPREMZEDELERE YAPILACAK DİĞER YARDIMLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Şubat'ta yaptığı yeni açıklamasında "Vefat edenlerin yakınlarına 100'er bin lira nakdi destek verilecek" ifadelerini kullandı. Ödemenin tarihi henüz açıklanmasa da kısa süre içerisinde diğer detayların da netleşmesi bekleniyor.
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- 10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?
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