THY IATA'nın 'Havayolu Perakende Konsorsiyumu'na dahil oluyor
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu firması Türk Hava Yolları (THY), IATA'nın öncülük ettiği ve sektöre yön veren havayollarının dahil olduğu IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu’nun (Airline Retailing Consortium) en yeni üyesi oldu.
Dijital dönüşüm alanında yatırımlarını ve iş birliklerini arttıran Türk Hava Yolları, IATA'nın öncülük ettiği ve sektöre yön veren havayollarının dahil olduğu IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu'nun (Airline Retailing Consortium) en yeni üyesi oldu.
Yolcuların havacılık sektöründeki dijital deneyimini temelden değiştirecek yeni faaliyetleri gerçekleştirmek için bir süre önce kurulan IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu; geleceğin dijital seyahat deneyimini mümkün kılacak önemli girişimleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu; yolculara Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (General Data Protection Regulation-GDPR) uygun olarak tasarlanmış, seyahat amaçlarına göre kişiselleştirilmiş havayolu ve havayolu dışı tüm ürün ve hizmetlerin tekil bir kayıt üzerinden takip edilebilir olmasını amaçlıyor. Ortak çalışma grupları ile olgunlaştırılmış, uygun altyapı ve süreçleri oluşturarak bu hedeflere ulaşmayı planlıyor.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; Türk Hava Yolları'nın Havayolu Perakende Konsorsiyumu üyeliği ile ilgili "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak seyahat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla iş birliğini artırma ve yolcularımıza daha iyi hizmet sunabilme hedefi ile dijital dönüşüm ana odağında çalışmalarımıza devam ediyoruz. IATA'nın Havayolu Perakende Konsorsiyumu katılımımız ile her zaman olduğu gibi havacılığa yön veren bir rol üstlenmeye ve geleceğin vizyonunu sunmaya devam edeceğiz. Bu iş birliği ile başarımıza farklı bir yön katacağımıza eminiz" dedi.
Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları; yolculara daha bütünsel ve kişiselleştirilmiş hizmet vermeyi hedefleyen Teklif ve Sipariş Yönetimi (Order&Offer Management) modeli ile yolcularına, değişen yolcu ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına göre kişiselleştirilmiş teklifleri doğru zamanda ve doğru satış kanallarından verebilecek. Söz konusu tekliflerin içeriği, dinamik kampanyalar ve ek hizmetlerin de dahil edildiği paketlenmiş hizmet kombinasyonlarından oluşacak. Böylece Türk Hava Yolları; yolcularının ihtiyaçlarına daha nitelikli ürünler önerilebileceği gibi, yolcularına uçtan uca geliştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmuş olacak.
Türk Hava Yolları, uzun vadeli yatırımları destekleyecek sistem altyapılarını geliştirme yolunda IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu üyeliği haricinde halihazırda özellikle sektörün dönüşüm standartlarının ve havacılık endüstrisi verilerinin takip edildiği IATA Digital Transformation Advisory Council'de de yer almakta. Bayrak taşıyıcı, IATA'nın inisiyatifi eşliğinde havacılık sektörünün gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli havayolları ile fikir alışverişinde ve ortak çözümler içerisinde yer alarak ciddi katma değer oluşturmayı hedefliyor.
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