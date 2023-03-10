THY'den '14 Mayıs' kararı: Seçimler için vatandaşlara ilave haklar tanındı
Türk Hava Yolları (THY), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak amacıyla seyahatlerinde değişiklik isteyen yolculara iade, bilet süresinin uzatılması ve rezervasyon koşullarında ilave haklar getirdi. Duyuruda, hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işleminin ücretsiz gerçekleştirilebileceği aktarıldı.
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemleri için ilave haklar tanımlandığı belirtildi.
AYNI GÜZERGAH BÖLGESİNE ÜCRETSİZ DEĞİŞİM HAKKI
Duyuruda, tanımlanan haklar şu şekilde sıralandı:
"10 Mart 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 (dahil) arasındaki seferlere kayıtlı tek yön veya 14 Mayıs 2023 tarihini kapsayan gidiş-dönüş seyahatleri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularımız, 21 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır. Örneğin, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-Amsterdam olarak değiştirebilirken, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-New York olarak değiştiremezsiniz."
HİÇ KULLANILMAMIŞ BİLETLER KESİNTİSİZ İADE YAPILABİLECEK
Duyuruda, hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işleminin ücretsiz gerçekleştirilebileceği aktarıldı.
31 MART 2024'E KADAR GEÇERLİ OLACAK
Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliğinin 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği bildirilen duyuruda, ilgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı kaydedildi.
Duyuruda, söz konusu işlemlerin THY satış ofislerinden, çağrı merkezinden ve web sitesindeki geri bildirim formu üzerinden talep oluşturularak yapılabileceği belirtildi.
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