Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?
"Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olup YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek. Peki, Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?
"Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sandık Kurulu Görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek. Peki, Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?
SEÇİM TARİHİ RESMİYET KAZANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı.
Böylece seçim tarihi resmi olarak netleşti. 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabilmektedir.
Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.
PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?
İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.
Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyurularını takip etmelidir.
Sandık görevlisi olma şartları arasında aşağıdaki şartların yer alması bekleniyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
Adli sicil kaydı gibi...
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
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