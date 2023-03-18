Deprem ve EYT göçü! O bölgede fiyatlar katlandı: 5 katına alamıyoruz
Pandemi dönemiyle birlikte izole bir hayat arayanların tercihi Trakya, şimdi ise deprem riski az görülen bölge olarak göç alıyor. Öte yandan, EYT’lilerin de Trakya özelinde yoğun talep oluşturduğu görülüyor. Bölgedeki talebin beklentinin çok üzerinde seyrettiğini anlatan Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman, “400 bin liraya satamadığımız arsayı 5 katına, yani 2 milyon liraya zor alıyoruz” dedi.
Son yıllarda kamu yatırımlarıyla yıldızı parlayan ve pandemi döneminin yatırım merkezlerinden olan Trakya, şimdi de deprem göçü ve EYT'lilerin talebiyle büyük yoğunluk yaşıyor. Özellikle Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'de henüz birkaç ay önce satılan arsalar şu anda iki katı fiyata bile alınamıyor.
Milliyet'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayı konut satış verilerine göre İstanbul genelinde konut satışı yüzde 14 azaldı. Deprem endişesiyle şehirden artan taşınmalar; İstanbul sınırından, riski daha az görülen Trakya geneline doğru ilerliyor.
"6 YIL ÖNGÖRÜLÜYORDU"
Trakya'daki mevcut talebi ve fiyat artışını 'çarpı iki hızlandı' şeklinde tanımlayan Kırklareli Bölge Gayrimenkul Uzmanı Erol Temeltaş, özellikle hızlı tren imkanı ile 5-6 yıllık süreçte beklenen potansiyelin 1 yıldan önce bölgede olacağını öngördüklerini söyledi. Temeltaş, "Hızlı tren ile pek çok insan için İstanbul'un iş merkezi olarak kalmasını, yaşamın buraya kaymasını bekliyorduk. Bu beklenti belli ki çok kısa sürede hayata geçmiş olacak" dedi.
Çanakkale Bölge Gayrimenkul Uzmanı Filiz Erdem ise hem arsa edinme, hem de arazisini satmak isteyenlerin sayısında ciddi artışlar olduğunu dile getirdi. Erdem, "Ayrıca büyük metrekareli yerleri üç beş kişi birlikte alanlar da var. Sahil şeridi fiyatı daha yüksek, köylerde de metrekare fiyatlarında büyük artışı var. Bu alanlarda dönüm fiyatı 100 bin lirayı geçti" diye konuştu.
"5 KATINA ALAMIYORUZ"
Bölgedeki talebin beklentinin çok üzerinde seyrettiğini anlatan Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman, 3-4 ay önce sattıkları arazileri şu anda 2 katı fiyata alamadıklarına vurgu yaptı. Gürman, "Küçük de olsa bir arazisi olsun isteyen ve bunun üzerinde villa, küçük evler, prefabrik ev gibi yapılar yapmak isteyenler var. Büyük arsalar hisseli olarak da alınıyor. Konut satışları azalıyor ama arazi satışları çok hareketli. Metrekaresini bin liraya sattığım yer için şu anda 3 bin lira isteniyor. 400 bin liraya satamadığımız arsayı 5 katına, yani 2 milyon liraya zor alıyoruz" dedi.
Kırklareli özelinde imarlı arazilerin büyük oranda satıldığını anlatan Gürman, ancak farklı yatırımlar için değerlendirilmek üzere tarla vasfında olan alanların da tercih edildiğini söyledi. Gürman, "Yatırım illa ki yapı yapmak değildir. Buralarda tarıma çok elverişli ve tarım yatırımlarının çok canlı olduğu bir piyasa var. Tarla yatırımları da çok kıymetli" diye konuştu.
EYT DE DESTEKLİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 'Konut Fiyat Endeksi'ne göre, ocak ayında endeks değerinin en yüksek artışı gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi oldu. Buradaki artış yıllık yüzde 175'e dayandı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündeme gelmesi ve hayata geçirilmesi ardından EYT'liler de Trakya'ya yönelik yatırım ve yaşam tercihlerini hayata geçirmeye başlamıştı. Emlak uzmanları, bu kapsamda EYT'lilerin tazminatlarıyla İstanbul'da ev alma imkanları kalmadığını, bu nedenle paralarını Trakya'da arsa alarak değerlendirdiklerini ifade ediyor. Endeksin, oluşan piyasa koşulları ile gelecek aylarda bu bölge için daha da yükselmesi bekleniyor.
ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Arsa yatırımı mevcut dönemin en getirisi yüksek araçlarından biri olarak görülse de riski de oldukça fazla. Arsa satın almak isteyenler pek çok vaat ile kandırılabiliyor ya da olmayan arsanın bile satışı yapılıyor. Bu kapsamda uzmanların çeşitli önerileri var:
Aracılık eden bir kişi var ise yetkisini sormalı, belgesini görmelisiniz. Arada kimse yoksa tapu sahibi ile muhatap olduğunuzu bilgileriyle teyit etmelisiniz. Alanın imarı olup olmadığını ve arazinin durumunu resmi kurumlardan bilgi alarak sağlamalısınız.
Eğer arsa üzerine ev yapmak istiyorsanız imarı olmalı. Taşınmazı almadan ilgili belediye ve kadastro müdürlüklerinden taşınmaz hakkında bilgi almalısınız. Taşınmazın hisseli olup olmadığını yine kurumlardan teyit ettirin. Tanımadığınız kişilerle hissedar olmanız durumunda alanın nasıl kullanılacağı konusunda bile sorunlar baş gösterir.
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