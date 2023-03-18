Deprem ve EYT göçü! O bölgede fiyatlar katlandı: 5 katına alamıyoruz

"6 YIL ÖNGÖRÜLÜYORDU"

Trakya'daki mevcut talebi ve fiyat artışını 'çarpı iki hızlandı' şeklinde tanımlayan Kırklareli Bölge Gayrimenkul Uzmanı Erol Temeltaş, özellikle hızlı tren imkanı ile 5-6 yıllık süreçte beklenen potansiyelin 1 yıldan önce bölgede olacağını öngördüklerini söyledi. Temeltaş, "Hızlı tren ile pek çok insan için İstanbul'un iş merkezi olarak kalmasını, yaşamın buraya kaymasını bekliyorduk. Bu beklenti belli ki çok kısa sürede hayata geçmiş olacak" dedi.

Çanakkale Bölge Gayrimenkul Uzmanı Filiz Erdem ise hem arsa edinme, hem de arazisini satmak isteyenlerin sayısında ciddi artışlar olduğunu dile getirdi. Erdem, "Ayrıca büyük metrekareli yerleri üç beş kişi birlikte alanlar da var. Sahil şeridi fiyatı daha yüksek, köylerde de metrekare fiyatlarında büyük artışı var. Bu alanlarda dönüm fiyatı 100 bin lirayı geçti" diye konuştu.