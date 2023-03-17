"PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?