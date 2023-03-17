PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
"PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencilerin ulaşım ve eğitim masrafları başta olmak üzere diğer giderleri için öğrencilere, burs desteği sağlıyor. Peki, PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
"PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
PYBS BURS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
BURSLULUK ÖDEME SORGULAMA EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin devamsızlık, not, karne ve birçok bilgisine erişim sağlandığı e-Okul ekranından burs durumu sorgulanabiliyor.
T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ardından doğum tarihi, doğum yılı, eğitim alınan şube, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi soruları yanıtlayarak güvenlik aşamasını geçebilir.
Ardından sol bölümde bulunan menü yardımıyla öğrenciler, burs bilgilerini ve ödeme olup olmadığını kontrol edebilirler.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.
Ancak bursluluk sınavları her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.
Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül'de yapılması bekleniyor.
2023 BURSLULUK ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?
Bursluluk ücreti her yıl Temmuz ve Ocak aylarında yeniden belirlenir. 2022 yılında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı.
2023 yılının bursluluk ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs ücretlerine %30 oranında zam yapılmıştı. Bu yılda benzer oranda zam yapılması durumunda burs ücreti 861 TL'ye yükselecek.
Öğrencilere burs ödemeleri 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burs ödeme tarihleri illere göre değişkenlik gösterir.
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