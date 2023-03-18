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Depremzede vatandaşlara 130 milyar TL destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Depremzede vatandaşlara 130 milyar TL destek

Son dakika haberi | 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan "Asrın felaketi"nden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremzede vatandaşlara yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

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