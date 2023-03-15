SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
"SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere destek olmak amacıyla SED yardım ödemesi yapılıyor. SED yardımından yararlanan vatandaşlar Mart ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
"SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SED yardım ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Süreli ve geçici olarak ödemeden yararlanan vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
SED YARDIMI 2023 MART AYI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerinin ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayı içerisinde 582.692.272 TL Ekonomik Sosyal Destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.
Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.
Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mart ayı içerisinde toplam 582.692.272 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.
SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı.
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- SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
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