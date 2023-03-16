Deprem bölgesinde 25 bin ek istihdam! Bakan Vedat Bilgin duyurdu

Çalışma hayatının, normalleşme için önemli bir gösterge olduğunu düşündüklerini, üretim faaliyetlerinin başlaması için üzerlerine düşen her görevi yerine getireceklerini anlatan Bakan Bilgin, şöyle konuştu: "Esnafların ticaret hayatlarının canlanması konusunda da bizim üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz, her sorunu çözeceğiz. Zaten deprem olur olmaz bölgede biz SGK üzerinde yani ilaç katılım payını, doktor katılım payını depremzedelerden bunları kaldırmıştık. Bundan sonra da hemen devreye kısa çalışma ödeneğini, nakdi ücret desteğini sunduk. İşletmelerin kendileri üretim faaliyetlerine devam edememe ya da pazarlarını kaybetme ya da sorun yaşama durumlarında onun şartlarını biliyorlar. Bizim İŞKUR'dan ve kurumlarımızdan zaten kendilerine iletiliyor. Bu imkanları doğrudan doğruya çalışma hayatının istifade etmesi için onların önüne koyduk. Müracaatlar başladı, ödemeler yapılıyor."