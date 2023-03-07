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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi! İstanbul TOKİ İSİM LİSTESİ!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi! İstanbul TOKİ İSİM LİSTESİ!

"İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebi ile planlanan kuralar ileri bir tarihe ertelenirken Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi! İstanbul TOKİ İSİM LİSTESİ!

"İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem felaketi dolasıyla ara verilen İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için tarihler belli oldu. Bunlardan 50 bini İstanbul'da olacak. Konut projesi kapsamında evi olmayan kişilerin ev sahibi olacağı canlı yayınla 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi için araştırmalar devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için büyük bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen 81 ilde 250 bin konut projesi kapsamında evi olmayan kişiler ev sahibi olacak.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem hadisesinin ardından TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili güncel açıklamalar geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

SON AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Konuyla ilgili TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamada: 'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.' İfadelerine yer verdi.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ'nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

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