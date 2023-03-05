Cristiano Ronaldo’dan depremzedelere yardım! Uçak yolladı

DAHA ÖNCEKİ YARDIMLARI YAZILDI

Ronaldo'nun kendisi ile tanışma hayali olduğunu söyleyen Suriyeli genç bir çocuğu selamladığı ortaya çıkmıştı. Haberde Portekizli isim daha önce yaptığı yardımlara da yer verildi. Buna göre Ronaldo bir çocuğun beyin ameliyatı için 83 bin dolarlık masrafı karşılarken memleketi Portekiz'deki bir kanser merkezinin finanse edilmesine yardımcı olmak için ise 165 bin dolar bağışta bulunduğu yazıldı.