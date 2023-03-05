Cristiano Ronaldo'dan depremzedelere yardım! Uçak yolladı
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım uçağı gönderdiği belirtildi. Bazı Ronaldo hayranları, Portekizli yıldızın sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yapmamasına tepki göstermişti.
İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Türkiye'deki deprem sonrasında düzenlediği bağış kampanyaları ile öne çıkmıştı. Eski takım arkadaşı Ronaldo'nun yapacağı yardım merak konusu olurken İngiliz basını detayları açıkladı.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre Portekizli futbolcu Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.
Portekizli yıldız; yatak, battaniye, gıda paketleri, yastıklar, süt, çadır, bebek maması ve tıbbı malzemeler için ödeme yaptı. Haberde Ronaldo'nun bu hareketinin önümüzdeki günlerde diğer spor figürlerini yardım için teşvik edebileceği ihtimali vurgulandı.
DAHA ÖNCEKİ YARDIMLARI YAZILDI
Ronaldo'nun kendisi ile tanışma hayali olduğunu söyleyen Suriyeli genç bir çocuğu selamladığı ortaya çıkmıştı. Haberde Portekizli isim daha önce yaptığı yardımlara da yer verildi. Buna göre Ronaldo bir çocuğun beyin ameliyatı için 83 bin dolarlık masrafı karşılarken memleketi Portekiz'deki bir kanser merkezinin finanse edilmesine yardımcı olmak için ise 165 bin dolar bağışta bulunduğu yazıldı.
Çeşitli yarım kurumlarda elçilik görevi üstlenen Portekizli yıldız, koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde Portekiz hastanelerine de 1 milyon sterlin bağışta bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU
- Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?
- 2023 Şaban Ayı gün gün TAKVİMİ | Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi?
- Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar
- Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Diyanet kandil ve dini günler takvimi
- BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?
- Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023
- Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI- ŞİFRESİZ İZLE! 4 Mart Kayserispor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İbni-i Sina'nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete
- TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ
- EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT'liler ilk maaşını Nisan'da alır mı? İşte yol haritası