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Cristiano Ronaldo'dan depremzedelere yardım! Uçak yolladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Cristiano Ronaldo’dan depremzedelere yardım! Uçak yolladı

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım uçağı gönderdiği belirtildi. Bazı Ronaldo hayranları, Portekizli yıldızın sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yapmamasına tepki göstermişti.

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Türkiye'deki deprem sonrasında düzenlediği bağış kampanyaları ile öne çıkmıştı. Eski takım arkadaşı Ronaldo'nun yapacağı yardım merak konusu olurken İngiliz basını detayları açıkladı.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Portekizli futbolcu Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.

Portekizli yıldız; yatak, battaniye, gıda paketleri, yastıklar, süt, çadır, bebek maması ve tıbbı malzemeler için ödeme yaptı. Haberde Ronaldo'nun bu hareketinin önümüzdeki günlerde diğer spor figürlerini yardım için teşvik edebileceği ihtimali vurgulandı.

DAHA ÖNCEKİ YARDIMLARI YAZILDI
Ronaldo'nun kendisi ile tanışma hayali olduğunu söyleyen Suriyeli genç bir çocuğu selamladığı ortaya çıkmıştı. Haberde Portekizli isim daha önce yaptığı yardımlara da yer verildi. Buna göre Ronaldo bir çocuğun beyin ameliyatı için 83 bin dolarlık masrafı karşılarken memleketi Portekiz'deki bir kanser merkezinin finanse edilmesine yardımcı olmak için ise 165 bin dolar bağışta bulunduğu yazıldı.

Çeşitli yarım kurumlarda elçilik görevi üstlenen Portekizli yıldız, koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde Portekiz hastanelerine de 1 milyon sterlin bağışta bulunmuştu.

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