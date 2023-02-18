Depremzede işçilerin maaşı devletten! 15 bin liraya kadar ödeme yapılacak

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ

Kısa çalışma ödeneği alma hakkı olmayan işçiler için ise ücretsiz izin desteği devreye giriyor. Yine pandemi döneminde yürürlüğe giren uygulama ile ücretsiz izindeki işçilere devlet tarafından ödenek verildi. Deprem bölgesindeki 11 il için de bu uygulama yapılacak. Kısa çalışma ödeneği hakkı olmayan işçiler ücretsiz izinli sayılacak ve bunlara belirlenecek aylık miktar ile her ay nakdi destek ödenecek.

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