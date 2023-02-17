TC kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama! 18 ŞUBAT Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak 2023?
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afetten etkilenen çiftçiler için bazı tedbirler alındığını anlatan Bakan Kirişci, “Şubat 2023 mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?” sorularına yanıt verdi.
Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarımsal destek kapramında üreticelere yapılacak ödemelerle ilgili açıklamada bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. ödenekten faydalanan çiftçiler "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
2023 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 şubat ayı mazot ve gübre desteğinin depremden etkilenen 10 ilde nakit olarak ödeneceğini açıkladı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET
Kirişçi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
''2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.
Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.''
BAŞVURU SÜRESİ 8 MAYIS'A KADAR UZATILDI
"Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" diyen Bakan Kirişci, "10 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir.
Kırsal Kalkınma Desteği'ne yönelik olarak da Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımları için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 28 Şubat'a kadar uzatılmıştır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar uzatılmıştır" şeklinde açıklamada bulundu.
ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Bakan Kirişçi, deprem felaketi çerçevesinde çiftçiler için alınan tedbirler kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin de uzatıldığını bildirdi.
Kirişçi, açıklamasında ''2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.
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