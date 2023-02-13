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FINDIK FİYATLARI 2023🌰 13 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Düzce, Samsun güncel fiyat listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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FINDIK FİYATLARI 2023🌰 13 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Düzce, Samsun güncel fiyat listesi!

Fındık fiyatları, serbest piyasada yakından takip ediliyor. Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı fındık fiyatında yükseliş sürüyor.Yeni haftaya fındık fiyatları durgun başladı. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 13 Şubat il il fındık fiyatları listesi...

"Fındık fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL?" sorusu serbest piyasada sıkı takip ediliyor. Şubat ayına girilmesiyle birlikte fındık fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Rize, Ordu, Trabzon, Giresun gibi şehirlerimizde yoğun şekilde üretilen fındık fiyatları il il değişerek güncelleniyor..Peki, güncel fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, fiyat listesi...

FINDIK HASAT ZAMANI NE ZAMAN?

Fındık herkesin sevdiği ve çokça tükettiği bir yemiştir. Bu yemiş ülkemizin özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çokça ekilen bir yemiştir. Bu yemiş insan vücudu için pek çok yarar sağlamaktadır.

Fındığın pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları erken bazıları ise geç olgunlaşmaktadır. Bu farklı çeşitlerin olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklı olmaktadır. Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı (sahil) kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlamaktadır.

TMO FİYATI

En Düşük: 51,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

TRABZON

En Düşük: 52,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL

AKÇAKOCA

En Düşük: 42,00 TL

En Yüksek: 48,00 TL

DÜZCE

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 58,97 TL

FATSA

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN

En Düşük: 56,30 TL

En Yüksek: 64,00 TL

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