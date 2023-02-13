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Kredi kartı olanlar dikkat! Sistem değişiyor! Tüm bankalara talimat gönderildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Kredi kartı olanlar dikkat! Sistem değişiyor! Tüm bankalara talimat gönderildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tüm bankalara temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesi konusunda talimat verdi. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

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