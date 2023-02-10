"Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde memur maaşları ödemelerinin erken yatırılması kararlaştırıldı. Peki, Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?