Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?
"Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu. Daha önce erken ödemelerin deprem bölgesindeki kamu çalışanlarını kapsadığı bildirildi. Peki, Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?
"Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde memur maaşları ödemelerinin erken yatırılması kararlaştırıldı. Peki, Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?
MEMUR İŞÇİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?
Son dakika gelişmesine göre, Türkiye genelinde memur maaşları ödemelerinin erken yatırılması kararlaştırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında çalışan memur ve işçilerin aylıkları erken yatırılması kararlaştırılmıştı.
ŞUBAT MEMUR İŞÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği bildirildi.
Kamudaki işçi ve memur maaşları 15 Şubat'tan önce yatacak.
Türkiye geneli Şubat ayı memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplarda olacak.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
Memur maaşları her ayın 15'inde banka hesabınıza yatırılır.
Ücretlerin genellikle gece yarısı ödendiği görülmektedir.
EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?
Emekli maaşları için açıklama yapılmadı. Emekli maaş ödemelerinin de öne çekilmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi açıklama gelmedi.
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- Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?
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