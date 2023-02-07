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BDDK'dan afet bölgesine sağlanacak kredi destekleri hakkında açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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BDDK’dan afet bölgesine sağlanacak kredi destekleri hakkında açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak ve yapılandırılacak kredilerin vadeleri, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil bankalarca belirlenebilecek" açıklamasında bulundu. Öte yandan afetten etkilenen illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

KREDİ VADELERİ VE TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ İÇİN KOLAYLIK

BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı.

Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.

KREDİLER YENİDEN YAPILANDIRMAYA TABİ TUTULACAK: ÖDEMESİZ DÖNEMLER UYGULANACAK

Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.

KREDİ KARTI İLE İŞLEMLER

Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.

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