BDDK’dan afet bölgesine sağlanacak kredi destekleri hakkında açıklama

KREDİLER YENİDEN YAPILANDIRMAYA TABİ TUTULACAK: ÖDEMESİZ DÖNEMLER UYGULANACAK

Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.

KREDİ KARTI İLE İŞLEMLER

Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.