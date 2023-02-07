İstanbul Valiliği duyurdu: 81 uçakla 14 bin 451 personel deprem bölgesine gönderildi

BİRÇOK ARAMA KURTARMA ARACI DA SEVK EDİLDİ

Açıklamada, 58 ambulans ile UMKE aracı, 515 iş makinesi, 22 arama-kurtarma-keşif-müdahale aracı, 265 yardım tırı ve 9 K9 köpeğinin de afet bölgesine sevk edildiği bildirildi.

Ayni yardımlara da yer verilen açıklamada, 4 bin 407 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 14 bin 905 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti, 10 bin 47 ısıtıcı, 2 bin 810 katlanır yatak, 103 bin 411 battaniye ve 21 bin 573 termal battaniyenin deprem bölgesine ulaştırıldığı bildirildi.