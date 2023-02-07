İstanbul Valiliği duyurdu: 81 uçakla 14 bin 451 personel deprem bölgesine gönderildi
İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderilen personel ve yardım malzemesi bilgisini paylaştı. Açıklamada, 58 ambulans ile UMKE aracı, 515 iş makinesi, 22 arama-kurtarma-keşif-müdahale aracı, 265 yardım tırı ve 9 K9 köpeğinin de afet bölgesine sevk edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illere, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla sevk edilen personel, araç, iş makinesi ve ayni yardım malzemesi sevkiyatına ilişkin bilgilere yer verildi.
81 UÇAKLA 14 BİN 451 KİŞİ GÖNDERİLDİ
Deprem bölgesine 81 uçağın gittiği belirtilen açıklamada, 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsünün gönderildiği kaydedildi.
BİRÇOK ARAMA KURTARMA ARACI DA SEVK EDİLDİ
Açıklamada, 58 ambulans ile UMKE aracı, 515 iş makinesi, 22 arama-kurtarma-keşif-müdahale aracı, 265 yardım tırı ve 9 K9 köpeğinin de afet bölgesine sevk edildiği bildirildi.
Ayni yardımlara da yer verilen açıklamada, 4 bin 407 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 14 bin 905 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti, 10 bin 47 ısıtıcı, 2 bin 810 katlanır yatak, 103 bin 411 battaniye ve 21 bin 573 termal battaniyenin deprem bölgesine ulaştırıldığı bildirildi.
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