TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?
"TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında TOKİ kura çekimlerinin ertelendiği açıklandı. Kura çekimlerinin yapılacağı tarihler merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?
"TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Şubat Salı günü yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekiliş tarihleri daha önce belli olan Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle daha sonra açıklanacak bir tarihe erlendiği bildirildi. Peki, TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?
TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmazken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yurt içi ve yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor. Deprem hasarının en aza indirilnesi için çalışmalar sürerken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyururken şu ifadeleri kullandı:
"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."
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- TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?
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