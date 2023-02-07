"TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Şubat Salı günü yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekiliş tarihleri daha önce belli olan Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle daha sonra açıklanacak bir tarihe erlendiği bildirildi. Peki, TOKİ arsa ve konut kura çekimleri ertelendi mi? TOKİ 2023 arsa ve konut kura çekimleri ne zaman yapılacak?