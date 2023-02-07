Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan etti: Vergisel yükümlülükler ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin, 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. " denildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan etti.
Yapılan açıklamada, "Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin, 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen ve 10 ilimizi yoğun şekilde etkileyen depremler, milletimizin her bir ferdini derinden müteessir etmiştir.
Bu gelişme karşısında Devletimiz, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmektedir.
Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır.
"MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ"
Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir.
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENDİ
Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin, 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir.
Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15.8.2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31.8.2023 gününe kadar uzatılmıştır.
TAKSİT ÖDEMELERİ KONUSUNDA HAZIRLIKLAR
Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
Devletimiz, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır ve gereken tüm desteği ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde vermeye devam edecektir.
Ülkemiz ve milletimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri inşallah en kısa sürede geride bırakacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
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