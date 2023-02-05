Stokçulara ceza yağdı! 260 bin aracın satışı incelendi
Sıfır araç stokçularını yakın takibe alan Ticaret Bakanlığı, fırsatçıların cezasını birer birer kesmeye başladı. Bakanlık, online satış platformlarındaki araçları mercek altına aldı.
Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, online satış platformlarındaki ilanlarda girilen kilometre bilgileri ile araç göstergesindeki kilometreler karşılaştırıldı. Sıfır olduğu tespit edilen araçları satışa çıkaran bayilere müfettiş gönderildi. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, sıfır olduğu tespit edilen her bir araç için bedelinin yüzde 10'u ila 15'i arasında ceza kesildi. Örneğin 1 milyon TL'lik bir araç için 150 bin TL'ye kadar ceza yazıldı. Fırsatçılara göz açtırmayan Ticaret Bakanlığı, incelemelerini aralıksız sürdürüyor.
İLAN SAYISI HIZLA DÜŞTÜ
Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı, bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak bazı uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu bulmuştu. Öyle ki Sahibinden.com'da kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazan ancak gösterge panelinde 100 kilometreyi geçmeyen yüzlerce araç bulunuyordu.
Bayi fiyatlarından daha yüksek bir rakamla satışa çıkarılan ikinci el sıfır araçlar için geçtiğimiz günlerde bakanlık inceleme başlattığını duyurmuştu. Bakanlık yetkilileri, inceleme açıklamasının ardından online satış platformlarında bu tür ilan sayısında ciddi düşüş görüldüğünü söyledi. Fırsatçılar araçların satışını online platformlardan da kaldırmaya başladı.
MALİYE MÜFETTİŞLERİ 260 BİN ARAÇ SATIŞINI İNCELEDİ
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da, otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi müfettişlerince İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde, 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir. 39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."
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