Son dakika: Sıfır araç satışlarına soruşturma! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 39 il 260 bin araç...
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Otomotiv sektöründe piyasanın dengesini bozan fırsatçılara karşı harekete geçildi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURDU:39 İLDE 260 BİN ARAÇ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca sıfır araçta stokçuluk ve haksız fiyat artışına karşı 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik inceleme başlatıldığı, mağduriyete yol açanlara gerekli yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.
Bakanlık, sıfır kilometre araç satışında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığa, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiğine, elden tahsilatla vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetler ulaştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Bakanlığımıza bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır.
VATANDAŞI MAĞDUR EDENE YAPTIRIM UYGULANACAK
Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir. 39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."
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