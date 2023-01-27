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Son dakika: Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme! Hazine ve Maliye Bakanlığı stokçulara geçit vermeyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Son dakika: Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme! Hazine ve Maliye Bakanlığı stokçulara geçit vermeyecek

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti.

260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINDA

Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE TALEP EDİLEN ÜCRET 'VERGİ&NBSP;KAÇAKÇILIĞI' SAYILDI

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.

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