Son dakika: Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme! Hazine ve Maliye Bakanlığı stokçulara geçit vermeyecek

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.