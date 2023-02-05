Kamuya engelli memur alımı hakkında flaş açıklama! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarih verdi

"KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 67 BİN 985'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yanık, 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli sayısının son 20 yılda atananlarla 65 bin 662'ye yükseldiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."