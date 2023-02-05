EYT’de tarihi hafta! İlk maaş için geri sayım





255 MİLYAR LİRALIK MALİYET



EYT'nin etki analizine göre 8 Eylül 1999 ve bu tarihten önce sigortaları başlayan 2,2 milyon kişi hemen emekli olma hakkını kazanacak. Bu kişilerin 1,7 milyonu SSK, 89 bini Bağ-Kur, 496 bini Emekli Sandığı kapsamında yer alıyor. İlerleyen yıllarda düzenlemeden yararlanıp emekli olacakların toplam sayısı ise 4,8 milyonu bulacak. Düzenlemenin Hazine'ye toplam maliyeti ise 255 milyar lira olarak hesaplanıyor.