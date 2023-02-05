Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Avrupa'nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini inceledi! İşte Türkiye'nin yeni hedefi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı, ASPİLSAN Enerji'nin 1,5 milyar lira yatırım ile kurduğu, Avrupa'nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Enerji endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Bakan Varank, "Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; lityum pil üretim hatlarında incelemelerde bulunan Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile tesisi yetkilileri eşlik etti. Daha sonra burada konuşan Bakan Varank, "Enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonu ile birlikte enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. İşte lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Türkiye'de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. ASPİLSAN'ın bu yatırımını da teşviklerimiz ile desteklemiştik" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ ÖNEMLİ BİR OYUNCU YAPMAK İÇİN ÇALIŞICAĞIZ"
Togg'un, Farasis ile beraber otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadığını ve yine global Ford firmasının Türkiye'de bir pil yatırımı yapacağını açıkladığını söyleyen Varank, "Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. İşte onlardan en önemlilerinden bir tanesini de ASPİLSAN, halihazırda hayata geçirdi. Burası, teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis. Teknolojiyi Kore'deki ortaklarıyla beraber geliştirdiler ve şu anda burada üretim yapıyorlar. 18650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe artırıyorlar. Tek vardiyadan 2 vardiyaya geçtiği üretimler var. Bu alanda Türkiye'yi önemli bir oyuncu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu sektörü, bu endüstriyi destekleyeceğiz. Çünkü şu anda başta elektrikli otomobiller olmak üzere elektrifikasyon çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. İnşallah önümüzdeki dönemde hem daha fazla oyuncu göreceğiz hem de ASPİLSAN'ın farklı kabiliyetlerde farklı modellerde piller ürettiğini de göreceğiz" diye konuştu.
EN BÜYÜK BATARYA ÜRETİCİSİ
1981 yılında kurulan ve enerji, savunma sanayisi ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, Avrupa'da lityum iyon şarj edilebilir 18650 silindirik pillerin seri üretimini yapan ilk firma oldu. Türkiye'nin ilk ve tek Ni-Cd kimyasında uçak/helikopter batarya sistemlerini de üreten ASPİLSAN, Türkiye'nin en büyük batarya üreticisi konumuna geldi. ASPİLSAN, 273 personel ile çalışmalarına devam ediyor.
2023 yılında 44,8 milyon dolar ciro ve 13,2 milyon dolar ihracat hedefleyen şirketin, 2002 yılında Ar-Ge'ye cirosunun yüzde 19'unu ayırdı. Proje bazlı teşviklerden bugüne kadar 163 milyon lira faydalanan ASPİLSAN, önümüzdeki süreçte prizmatik tipte, Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasında, 3.2 V geriliminde ve 100 Ah kapasitede hücre üretimini hedefliyor.
Üretimine başlanan lityum iyon pillerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, ASPİLSAN'a, Türkiye'ye ait. Tesiste üretilen piller, eksi 30 derecede çalışabiliyor. Kimyasında Nikelce zengin Lityum Nikel Mangan Kobalt Oksit bulunan piller, şarj edilebilir olma özelliği taşıyor.
Üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayisinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde kullanılabiliyor. Silindirik piller sivil alanda da kendisine yer buluyor. Elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyondan elektrikli araçlara kadar birçok alanda silindirik piller kullanılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BEKÇİLİK 2023 SINAV TARİHLERİ | EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Sınav sonuçları nereden öğrenilir? Alım yapılacak iller listesi!
- Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış!
- EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! +2160 Prim Kazancı! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! E-Devlet başvurusu...
- TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi
- Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...
- İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?
- Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...
- Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
- İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...
- Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? 4-5-6 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi? Açıklama geldi...
- Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...