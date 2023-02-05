Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Avrupa’nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini inceledi! İşte Türkiye’nin yeni hedefi

"TÜRKİYE'Yİ ÖNEMLİ BİR OYUNCU YAPMAK İÇİN ÇALIŞICAĞIZ"

Togg'un, Farasis ile beraber otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadığını ve yine global Ford firmasının Türkiye'de bir pil yatırımı yapacağını açıkladığını söyleyen Varank, "Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. İşte onlardan en önemlilerinden bir tanesini de ASPİLSAN, halihazırda hayata geçirdi. Burası, teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis. Teknolojiyi Kore'deki ortaklarıyla beraber geliştirdiler ve şu anda burada üretim yapıyorlar. 18650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe artırıyorlar. Tek vardiyadan 2 vardiyaya geçtiği üretimler var. Bu alanda Türkiye'yi önemli bir oyuncu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu sektörü, bu endüstriyi destekleyeceğiz. Çünkü şu anda başta elektrikli otomobiller olmak üzere elektrifikasyon çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. İnşallah önümüzdeki dönemde hem daha fazla oyuncu göreceğiz hem de ASPİLSAN'ın farklı kabiliyetlerde farklı modellerde piller ürettiğini de göreceğiz" diye konuştu.