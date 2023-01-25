Son dakika: Türk uzay yolcusu belli oluyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adayları Başkan Erdoğan açıklayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Uzay yolculuğu yapan ilk Türk'ün belli olduğunu söyleyen Varank, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isimleri kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Varank, "Türkiye, yüzüncü yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek ve bir Türk vatandaşı ay yıldız al bayrağımızı Uzay İstasyonu'nda en güzel şekilde temsil edecek. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.