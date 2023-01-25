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Son dakika: Türk uzay yolcusu belli oluyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adayları Başkan Erdoğan açıklayacak

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Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Son dakika: Türk uzay yolcusu belli oluyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adayları Başkan Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Uzay yolculuğu yapan ilk Türk'ün belli olduğunu söyleyen Varank, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isimleri kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Varank, "Türkiye, yüzüncü yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek ve bir Türk vatandaşı ay yıldız al bayrağımızı Uzay İstasyonu'nda en güzel şekilde temsil edecek. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

İLK GÖREV NE ZAMAN? BAKAN VARANK TARİH VERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin planlandığını söyledi.

TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40,9 milyon TL destek sağladığını belirten Bakan Varank, uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30,2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktardı.

Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projelere ilişkin proje fizibilite ve bütçelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını, 'Ay Araştırma Programı' ve 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' projelerine devam edildiğini bildirdi.

'AY'A DEĞİL ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERİLECEK'

Bakan Varank, 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde sunulan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ni hatırlatarak, "2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programında bir Türk vatandaşının uluslararası iş birliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanmaktadır" dedi.

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