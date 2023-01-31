Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ’etkin yönetim’ mesajı! Yüzde 70’e yükseldi

Etkin borç yönetimi anlayışı neticesinde, iç borçlanmanın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunda eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attıklarına işaret eden Nebati, "İç borçlanmamızın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimizle vadeyi 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.