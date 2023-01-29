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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "faiz bataklığı kuruyor" açıklaması! Detayları grafikle paylaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den faiz bataklığı kuruyor açıklaması! Detayları grafikle paylaştı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı." ifadelerine yer verdi.

GRAFİKLERİ PAYLAŞTI

İşte Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı grafik paylaşımları;

Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz.

2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı.

2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor.

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