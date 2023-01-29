Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "faiz bataklığı kuruyor" açıklaması! Detayları grafikle paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı." ifadelerine yer verdi.