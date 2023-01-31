İmar affı son dakika açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak?
İmar affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.2018 yılında hayata geçirilen düzenleme ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı sağlanmıştı. Bu düzenlemeden faydalanamayan vatandaşlar, imar affı çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, imar affı açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
"İmar affı çıkacak mı? 2023 yılında imar gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, bazı sorulara yanıt aramaya başladı. 2018 yılında imar düzenlemesinden yüz binlerce kişi faydalanmıştı. İmar Barışı'ndan faydalanamayanlar ise bu yıl imar affı olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, imar affı açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
İMAR AFFI SON GELİŞMELER
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:
"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."
"Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."
"Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." diyen Kurum, süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attıklarını vurguladı.
İMAR AFFI NEDİR?
İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.
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