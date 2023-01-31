31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İmar affı son dakika açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak?

İmar affı son dakika açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023
ABONE OL
İmar affı son dakika açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak?

İmar affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.2018 yılında hayata geçirilen düzenleme ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı sağlanmıştı. Bu düzenlemeden faydalanamayan vatandaşlar, imar affı çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, imar affı açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

"İmar affı çıkacak mı? 2023 yılında imar gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, bazı sorulara yanıt aramaya başladı. 2018 yılında imar düzenlemesinden yüz binlerce kişi faydalanmıştı. İmar Barışı'ndan faydalanamayanlar ise bu yıl imar affı olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, imar affı açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

İMAR AFFI SON GELİŞMELER

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

2023 İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar Barışı olarak da bilinen imar affı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılında imar affı çıkıp çıkmayacağı yönünde açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kurum, imar affı uygulamasının vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etmişti.

30 BİN YAPI KAYIT BELGESİ AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

İmar barışına en çok başvurulan illerin başında İstanbul'un geldiğini, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."

"Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." diyen Kurum, süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attıklarını vurguladı.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA