Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Avrupa Parlamentosu’nda konuştu

'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ' DETAYLARIYLA ANLATILDI

Bakan Nebati panelle ilgili "Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık. Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" açıklamasını yaptı.

Bugün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen

"Türkiye Ekonomi Modeli" konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdik. pic.twitter.com/c1qBjzbRLT — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 26, 2023