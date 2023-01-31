TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde konut kuralarının sonlarına yaklaşılırken, arsa ve iş yeri başvurusunu yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki,TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde konut kuraları devam ederken, gözler bir sonraki aşamada yapılacak olan arsa ve iş yeri TOKİ Kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.
Öte yandan Bakan Kurum TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlara yayınladığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer vermişti;
" Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."
MART AYI DETAYI
Konutun yanında 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için de kura çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. 81 ilde tüm ev, işyeri ve arsa sahipleri için Mart 2023'e kadar kuraların tamamlanması ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Altyapısı kamu tarafından hazırlanan müstakil parseldeki arsalar 192 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Müşterek parsellerde fiyat 112 bin 500 liradan, taksitler 937 liradan başlayacak. Arsa kurasında hak sahibi olanlar yüzde 10 peşinat ödedikten sonra 10 yıl faizsiz ödeme imkânına kavuşacak.
İşyerleri ise 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. Fiyatlar 350 bin lira, taksitler 2 bin 633 liradan başlayacak. İşyerinde de peşinat yüzde 10 olurken, 120 ay vadeli ödeme yapacak. Projede ilk etapta 250 bin konut, 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin işyeri yer alırken, 5 yılda 500 bin konut ve 50 bin işyeri sayısına ulaşılacak.
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