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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Katılım Finans Kefalet Şirketi açıklaması: Yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Katılım Finans Kefalet Şirketi açıklaması: Yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz" dedi.

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