29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023
ABONE OL
Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

"Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon oranları, Ocak ayının son günlerinde öne çıkan konulardan biri. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları da duyurulacak. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

"Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın başında kamuoyu ile paylaşıyor.

Buna göre Ocak ayı enflasyon verilerinin de 3 Şubat günü açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA