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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den AK Parti Grubu’na ekonomi sunumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yaptı. Bakan Nebati, 2.5 saat süren toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli, Kur Korumalı Mevduat uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması, EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere ekonominin gündemindeki konuları aktardı.

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