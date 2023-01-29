"Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemeler, ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Peki, Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?