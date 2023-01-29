Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?
"Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının sonuna gelirken doğalgaz desteği ödeme takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemeler, ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Peki, Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?
"Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemeler, ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Peki, Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise Şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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