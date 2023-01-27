Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör sanayicilerin "krediye erişemiyoruz" algısını rakamlarla bozdu: 1.7 trilyon lira nerede?

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör sanayicilerin "krediye erişemiyoruz" algısını bugünkü "1.7 trilyon lira nerede?" başlıklı köşe yazısına taşıdı. Dilek Güngör, "2022'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi rakamlarına ulaşılmasına rağmen neden sanayiciler aynı söylemde ısrar ediyor?" ifadelerini kullandı.

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü köşe yazısı:

Bir tek bana mı tuhaf geliyor, bilmiyorum. Yaklaşık altı aydır reel sektörün bir kesimi hep aynı sloganı atıyor: Krediye erişemiyoruz.

Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği ise rakamları ortaya koyarak 'Krediler arttı' diyor.

Yahu doğru tek değil mi? Neden söylemler örtüşmüyor?

Verilerle sizi boğmak istemiyorum.

Ama bakmakta fayda var…