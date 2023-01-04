Otomotiv sektörünün 2023 yılından rekor beklentisi! Hedef 34 milyar dolar

En büyük pazar Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen 2022 yılı boyunca otomotiv ihracatında artış kaydettiklerini belirten Çelik, "2022 yılını yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz. Sektör için 2023 yılı ise ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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