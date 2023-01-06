Türk otomotiv sektöründen AB ülkelerine rekor ihracat

ANA PAZAR ALMANYA'YA 4,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2021'e kıyasla yüzde 5 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya 2021'de 4 milyar 165 milyon 898 bin dolar olan otomotiv dış satımı, 2022'de 4 milyar 379 milyon 923 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 4 düşüşle üçüncü ana pazar olan Fransa takip etti. 2021'de 3 milyar 369 milyon 435 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2022'de ise 3 milyar 250 milyon 300 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv ihracatında İtalya yüzde 6 artış ve 2 milyar 585 milyon 402 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 13 yükseliş ve 1 milyar 816 milyon 397 bin dolarla 5'inci, Polonya yüzde 24 artış ve 1 milyar 453 milyon 490 bin dolarlık ihracatla 6'ncı sırada yer aldı.