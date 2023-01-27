Kamu işçileri tarafından 2023 yılı ilave tediye ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce çalışanın yakından takip ettiği tediye ödemeleri, yılın ilk yarısında 26 günlük olarak yapılcak. Bunun ilk taksiti olan 13 günlük tediyenin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tarih belli oldu. Peki, 27 Ocak işçi ikramiyesi yattı mı? 2023 kamu işçisi 1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 13 günlük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

27 OCAK İŞÇİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Her yıl 52 gün üzerinden gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor. 2023 yılı 1. tediye ödemeleri 27 Ocak Cuma yani bugün hesaplara yatırılacak.