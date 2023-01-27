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27 Ocak işçi ikramiyesi yattı mı? 2023 kamu işçisi 1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 13 günlük ikramiye ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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27 Ocak işçi ikramiyesi yattı mı? 2023 kamu işçisi 1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 13 günlük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Kamu işçisi ikramiye ödemesi ile ilgili detaylar belli oldu. 2023 yılı içerisinde 4 taksit şeklinde ödenecek 52 günlük tediye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Yılın ilk yarısında 26 günlük ödenecek tediyenin ilk 13 günlük taksitinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 27 Ocak işçi ikramiyesi yattı mı? 2023 kamu işçisi 1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 13 günlük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

Kamu işçileri tarafından 2023 yılı ilave tediye ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce çalışanın yakından takip ettiği tediye ödemeleri, yılın ilk yarısında 26 günlük olarak yapılcak. Bunun ilk taksiti olan 13 günlük tediyenin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tarih belli oldu. Peki, 27 Ocak işçi ikramiyesi yattı mı? 2023 kamu işçisi 1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 13 günlük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

27 OCAK İŞÇİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Her yıl 52 gün üzerinden gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor. 2023 yılı 1. tediye ödemeleri 27 Ocak Cuma yani bugün hesaplara yatırılacak.

2023 2. İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 yılının ikinci taksit ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara yatacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli idareler,

* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

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