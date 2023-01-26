Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk raporunu açıkladı! İşte 2023 enflasyon tahmini

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ BİRÇOK ÜLKEDE AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENMEYE BAŞLANMIŞTIR"

2022 yılında küresel enflasyon enerji maliyetlerindeki büyük artış kaynaklı olarak yükselmiş olmakla birlikte son dönemde enerji ve emtia fiyatlarındaki azalış Çin'in pandemi politikasındaki değişiklikle birlikte tüketici fiyatları enflasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi birçok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır.

Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma göstermektedir. 2022 yılında veriler öngörülenden daha olumlu gerçekleşmiştir. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki rapor dönemine göre küresel ölçekte aşağı yönlü güncellenmekle birlikte Kasım ayında birçok ülkede yukarı yönlü güncellenmektedir.