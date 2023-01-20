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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması: Artarak devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan rezerv açıklaması: Artarak devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomi gündemini değerlendirdi. Kavcıoğlu, "Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor. Merkez Bankası’nın herhangi bir kur hedefi yok" şeklinde konuştu.

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