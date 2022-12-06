Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan son dakika DÖVİZ ve ENFLASYON açıklaması

"FİNANSMAN MALİYETLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ VAR"

"Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ'lerde 20-25'lere kadar dayanıyor."

MERKEZ'İN REZERVLERİ

"Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus."

FAİZ İNDİRİMLERİ

"Ülkelerin potansiyellerini değerlendirmek lazım. Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almak mümkün değil. Türkiye'nin üretim potansiyelini sürdürmesi için birinci olarak finansman maliyetlerini düşürmek lazım. Türkiye Ekonomi Modeli; yatırım, istihdam, üretim, ihracat... Biz bunu uyguluyoruz. Sadece portföylerle gelen parayla faizi artırmaktan başka çareniz kalmıyor."

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM POTANSİYELİ

"Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor."

"Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü."