Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan son dakika DÖVİZ ve ENFLASYON açıklaması
SON DAKİKA HABERİ |Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber’de DÖVİZ ve ENFLASYON konusunda açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz." şeklinde konuştu. "Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi." ifadelerine yer veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak." dedi.
SON DAKİKA: Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz." dedi.
"GERİLEMEYE SEBEP OLACAK"
"Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi." ifadelerine yer veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak." şekline konuştu.
KAVCIOĞLU'NDAN "DÖVİZ" MESAJI
Döviz hakkında da konuşan Kavcıoğlu, "Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikrarını inşallah sağlamış olacağız." açıklamasını yaptı.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"ENFLASYONU YÜKSELTEN SEBEPLER GERİDE KALACAK"
"Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak."
"FAİZ İNDİRİMİYLE KUR - FAİZ ORANLARINDA DENGE OTURDU"
"Pandemi, birikmiş taleplerin oluşması, tedarik sıkıntıları yani uluslararası sorunlar başlayınca dünyayla birlikte bizde de sorunlar çıktı. Faiz indirimiyle birlikte kur ve faiz oranlarında bir denge oturdu. Bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim."
"FİNANSMAN MALİYETLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ VAR"
"Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ'lerde 20-25'lere kadar dayanıyor."
MERKEZ'İN REZERVLERİ
"Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus."
FAİZ İNDİRİMLERİ
"Ülkelerin potansiyellerini değerlendirmek lazım. Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almak mümkün değil. Türkiye'nin üretim potansiyelini sürdürmesi için birinci olarak finansman maliyetlerini düşürmek lazım. Türkiye Ekonomi Modeli; yatırım, istihdam, üretim, ihracat... Biz bunu uyguluyoruz. Sadece portföylerle gelen parayla faizi artırmaktan başka çareniz kalmıyor."
TÜRKİYE'NİN ÜRETİM POTANSİYELİ
"Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor."
"Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü."
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