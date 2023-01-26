İşte BM raporuna yansıyan Türkiye’nin ekonomi gerçeği: Enflasyon düşecek büyüme hızlanacak

TÜRKİYE'DE ENFLASYON DÜŞECEK

Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi.

ÇOĞU GELİŞMİŞ EKONOMİDE RESESYON RİSKİ

Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri kalanını olumsuz etkiliyor.