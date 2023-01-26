İşte BM raporuna yansıyan Türkiye'nin ekonomi gerçeği: Enflasyon düşecek büyüme hızlanacak
BM, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yavaşlayacağını ve Türkiye'de ise enflasyonun düşeceğini öngördü. İşte rakamlar ışığında Türkiye'nin ekonomisine duyulan güvenin rapora yansıyan gerçekler...
Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı. BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, koronavirüsün devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a gerileyeceğini öngördü. 2022'de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi.
DÜNYA ZORLU SINAVLARDAN GEÇİYOR
Yüksek enflasyon, reel gelirlerde düşüşe ve yaşam maliyeti artışına sebep olurken, birçok ülkede orman yangınları ve seller gibi ekonomik zararlar ve insani sorunlara yol açan iklim olayları görüldü.
Rapora göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı hızlı faiz artırımları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarını ve kur değer kayıplarını tetikledi.
Yükselen faiz oranları ve azalan satın alma gücü, tüketici güvenini zayıflatıyor.
TEDARİK ZİNCİRİ SORUNLARI ARTTI
Tüketim mallarına olan talebin azalması, Ukrayna'da uzayan savaş ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle küresel ticaret yumuşadı.
SON YILLARIN EN DÜŞÜK BÜYÜME TAHMİNİ
Rapora göre, bu kapsamda, BM'nin 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlenen büyüme oranı, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti. Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüldü.
"GIDA TEDARİKİNDE YAŞANAN SIKINTILAR TAHIL KORİDORU SAYESİNDE HAFİFLEDİ"
Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başta tahıl ürünleri olmak üzere gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların Türkiye ve BM'nin girişimiyle Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasıyla hafiflediği vurgulandı.
TÜRKİYE'NİN 2023 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,7
BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024'te ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.
TÜRKİYE'DE ENFLASYON DÜŞECEK
Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi.
ÇOĞU GELİŞMİŞ EKONOMİDE RESESYON RİSKİ
Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri kalanını olumsuz etkiliyor.
ABD'DE 2023'TE YÜZDE 0,4 BÜYÜME TAHMİNİ
ABD'de 2022'de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023'te yalnızca yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB'nin 2022'de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2'ye çekildi.
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